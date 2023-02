La Rappresentante di Lista, Simona Molinari, Lello Analfino e non solo per il concerto “A nome loro” al Parco Archeologico

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-15

Simona Molinari, Chiara Galiazzo, La Rappresentante di Lista, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi e Shakalab, e non solo per concerto “A nome loro” per le vittime di mafia che si terrà venerdì 24 febbraio, con inizio alle ore 18, all’interno del Parco archeologico di Selinunte, con ingresso gratuito.

L’idea è partita da Sade Mangiaracina, musicista castelvetranese, jazz e arrangiatrice di Ornella Vanoni, musicista prodotta da Paolo Fresu, dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Ad esibirsi saranno anche Claudio Santamaria, Frankie hi-ngr mc, Modena City Ramblers, Giovanni Caccamo, Tetès de Bois, Cico Messina, Gianluca Brugnano, Marco Bardoscia, Riccardo Russo, Med Free Orkestra, Libero Reina, Taligalè e Claudia Sala.

Partners istituzionali dell’evento saranno la Regione Siciliana, i Comuni di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara e le sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil. Media partner è Rai Radio 2 (diretta radio dalle 21 alle 22,30, anche sul digitale terrestre canale 202).