Bonus edilizi, Venuti (Pd): "Scellerato cambiare le regole in corsa Servono dei correttivi ma no a colpi d'accetta"

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-20

"Cambiare in corsa le regole dei bonus edilizi è un atto scellerato e dannoso per imprese, lavoratori e beneficiari. Il governo ci ripensi". Lo afferma il segretario provinciale del Partito democratico di Trapani, Domenico Venuti, che è anche sindaco di Salemi e componente del Direttivo di Anci Sicilia, in merito al decreto legge che blocca la cessione dei crediti d'imposta.

"Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri sta creando un terremoto nel settore edile - aggiunge Venuti -. Servono certamente dei correttivi ma non si può intervenire con la logica del colpo d'accetta, dimenticando che l'efficientamento energetico degli edifici e la linea green sono scelte che hanno alla base una direttiva precisa da parte dell'Unione europea ma soprattutto una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti delle future generazioni, alle quali dobbiamo garantire un futuro sostenibile".