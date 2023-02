Castelvetrano, appaltati lavori per manutenzione straordinaria rete fognaria

del 2023-02-21

L'Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano rende noto che, sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria, per risoluzione di gravi criticità alla rete fognaria e stradale del Comune di Castelvetrano.

La ditta incaricata, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa sul Me.Pa, è la "Pappalardo Francesco" di Santa Flavia, con un ribasso del 12,555%, per l’importo contrattuale del 194.456,75 (di cui €188.006,75 per lavori da eseguire ed € 6.450,00 per oneri per la sicurezza in cantiere).

"Finalmente, partono i lavori per il rifacimento delle strade per un importo significativo - commenta il Sindaco Enzo Alfano. - A novembre, subito dopo le bombe d'acqua, abbiamo deliberato in giunta questo intervento, per le criticità di alcune strade. Esprimo soddisfazione per questi lavori, necessari per la sicurezza stradale, che s’inserisce nell’ambito degli interventi, finalizzati alla risoluzione dei problemi del territorio e al miglioramento complessivo della viabilità”.