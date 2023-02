del 2023-02-19

Turbina eolica in fiamme tra Castelvetrano e Mazara del Vallo in zona Delia. Un probabile surriscaldamento del circuito interno ha scatenato le fiamme e una nube nera si è sviluppata. Sono stati avvisati i Vigili del Fuoco anche se le operazioni non saranno facili vista l’altezza delle pale eoliche.