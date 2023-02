Castelvetrano, sabato visita Vescovo Giurdanella a comunità parrocchiale della Madonna della Salute

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-24

“Il nuovo Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Angelo Giurdanella, all’indomani della sua elezione si è messo in cammino per incontrare le comunità parrocchiali dei diversi paesi della Diocesi. Sabato 25 Febbraio alle ore 17.30 sarà la volta della Parrocchia della Madonna della Salute di Castelvetrano.

La vivace comunità parrocchiale, cuore dell’omonimo quartiere, da giorni è in fermento per la visita del pastore, attraverso incontri di preparazione, prove con i bambini del catechismo e confronto tra i vari gruppi parrocchiali presenti in parrocchia, tra i quali la Confraternita Santa Maria della Sanità che organizza annualmente la festa della Madonna della Salute e Santa Rita, il gruppo liturgico con un folto e preparato gruppo di ministranti, il coro, le catechiste, il gruppo famiglia impegnato da sempre nell’organizzazione dei corsi prematrimoniali e il neonato gruppo delle Misericordie.

Domenica mattina 26 Febbraio, invece, il Vescovo farà visita alla comunità parrocchiale della “Badia”, che assieme alla “Salute” sono guidati da Don Rino Randazzo in un’Unità Pastorale.

“Appare provvidenziale per le nostre comunità - dice Don Rino - che la visita del nostro Vescovo avvenga proprio all’inizio del cammino quaresimale. Sarà un’occasione per richiamarci e guidarci ancora una volta alla necessità di rinnovare il nostro cuore e le nostre opere, in modo da scoprire sempre meglio la centralità del mistero pasquale: metterci nelle mani di Dio per «crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e testimoniarlo con una degna condotta di vita».”