Accampamento migranti presso ex Cementificio, incontro tra Sindaco Alfano e Forze dell’Ordine con obiettivo lo smantellamento

Ancora un incontro ieri a Castelvetrano al Comando dei vigili Urbani tra il Sindaco Enzo Alfano, Carabinieri e un reparto del Genio militare di Palermo per affrontare l'annosa questione degli extracomunitari stabilmente presenti all'interno dell'ex cementificio Castelvetranoi Selinunte alle porte di Campibello. Vista le situazioni di diffusa illegalità (prostituzione, spaccio in primis) è auspicabile sembra vi sia l’intenzione di intervenire per smantellare il sito. Sembra pure che anche donne di Castelvetrano suddite della droga vi abitino stabilmente dopo aver lasciato le famiglie. Anche questa è la legalità di cui Castelvetrano ha bisogno aldilà di slogan e manifestazioni.

"Possiamo fare marce, cortei o concerti antimafia - dichiara l'ex Assessore Manuela Cappadonna - ma senza perdere di vista i fatti. Tra Castelvetrano e Campobello c'è il campo gestito da immigrati, quasi tutti irregolari, dediti allo spaccio di droga e alla prostituzione. Una situazione che ormai perdura da anni di cui si sono occupate testate giornalistiche e televisive, politici e prefetti. Ma nulla di fatto! Interessa davvero a qualcuno? Indiscutibilmente no.

Eppure il prefetto rappresenta l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, presiede il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, può emanare ordinanze e decreti a tutela dell'ordine pubblico, coordina tutte le attività delle forze dell'ordine, può anche richiedere l'intervento dell'esercito. E in momento storico come questo, dopo l'arresto di MMD, si DEVE eliminare in ogni modo questo campo di gente dedita alle attività illegali. Il movimento 5 stelle deve, in tutte le sedi istituzionali, chiedere un intervento deciso e risolutivo. Non domani ma ieri!!!! Non è più procrastinabile a mio avviso. Un luogo di morte sotto gli occhi di tutti".