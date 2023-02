Domani il Vescovo Giurdanella in visita a Castelvetrano presso la comunità parrocchiale “La Badia”

del 2023-02-25

Anche la comunità parrocchiale della Santissima Annunziata più comunemente detta “La Badia” avrà la gioia di vivere la visita del nuovo vescovo Angelo Giurdanella. “La visita del pastore è un evento di grazia, in cui l’incontro con la realtà dell’Unità Pastorale può trasformarsi in un cammino unico da condividere insieme; è un momento per riscoprire la parola di Dio, per unirsi nello spezzare il pane, per vivere la carità cristiana e conformarsi ad un modello di comunione che si rinnova di volta in volta con l’incontro con i fratelli”.

Così il parroco dell’Unità Pastorale “Annunziata - Salute” di Castelvetrano, don Rino Randazzo, ha dichiarato in vista della visita episcopale in programma domenica 26 febbraio alle ore 10.30.

Il fulcro di tutto sarà la voglia di ripartire di una comunità parrocchiale da sempre attiva in città, dopo i mesi chiusi e difficili che lentamente ogni comunità si sta lasciando alle spalle: “Abbiamo tanta forza e determinazione, in ogni ambito – prosegue don Rino-. Il desiderio è quello di coinvolgere e invitare sempre più alla condivisione di un cammino comunitario, cercando di responsabilizzare adulti e anche giovani soprattutto”.