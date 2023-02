Stabilizzazione Precari Comune Castelvetrano, soddisfazione del Segretario CSA Paolo Pagoto

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-22

"In data 21.02.2023 a Castelvetrano, a Palazzo Pignatelli, nella stanza del Sindaco, si è tenuta una riunione con i Sindacati dove il Primo Cittadino ha ufficializzato la notizia, per la verità già precedentemente circolata, che nei primi giorni di Marzo, in gruppi di circa 40 dipendenti, i 223 precari del Comune di Castelvetrano firmeranno i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, anche se part-time.

Nella riunione tutti i Sindacati hanno espresso la loro soddisfazione ed hanno dato merito sia al Sindaco per l’aspetto politico che al dott. Di Como per l’aspetto tecnico-giuridico-finanziario del risultato conseguito da questi lavoratori.

Il CSA, nella persona del Segretario Provinciale Paolo Pagoto, nel suo intervento ha puntualizzato le seguenti richieste:

• che al di là del giorno in cui sarà apposta la firma materiale, tutti i contratti dovranno avere la stessa data, in modo che tutti i lavoratori possano avere in futuro la stessa anzianità di servizio a tempo indeterminato;

• che il prossimo obiettivo sia quello di aumentare a 36 le ore settimanali di servizio a tutti i dipendenti, dal momento che i loro attuali stipendi sono inferiori a quello che mensilmente ricevono, senza lavorare, alcuni percettori del reddito di cittadinanza;

• che qualora non ci fossero le risorse economiche necessarie per portare tutti a full-time, l’Amministrazione avrà cura di aumentare le ore seguendo il criterio egualitario, (cioè le stesse ore per ciascuno, uguali per tutti), onde evitare inaccettabili sperequazioni tra i lavoratori specialmente in prossimità delle scadenze elettorali.

"Oggi siamo tutti felici e tutto sembra essere stato facile, ma non è così.

Infatti il risultato raggiunto oggi è stato frutto di un costante impegno sindacale protrattosi soprattutto negli ultimi quattro anni, dopo la fine del commissariamento del Comune.

Pertanto è giusto da parte mia rendere merito a quanti si sono spesi, specialmente negli ultimi mesi, per il raggiungimento dell’obiettivo.

Il mio grazie personale prima di tutto va al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Comunale, avvocati Cirrincione e Maltese che, quest’estate, hanno reso possibile la celebrazione di un Consiglio Comunale Aperto sulle stabilizzazioni a cui hanno partecipato attivamente l’On. Stefano Pellegrino ed altre personalità politiche che hanno portato il loro saluto.

Quindi il mio grazie va anche al Presidente della VI Commissione Consiliare, Francesco Casablanca che più volte, sull’argomento, ha convocato la Commissione, e che ha partecipato a tutte le riunioni sindacali con l’Amministrazione, dando il suo autorevole e fattivo contributo.

Infine, e non ultimo, il mio ringraziamento è rivolto a tutti i Consiglieri Comunali, che al di là delle appartenenze, dei colori, degli schieramenti, il 29.12.2022 hanno approvato, anche in parte non condividendolo, ma per venire incontro ai precari del Comune, il Bilancio Consolidato, senza la cui approvazione oggi non potremmo parlare di stabilizzazione"."