Tre nuovi tecnici assunti al Comune di Campobello

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-22

Tre nuovi tecnici sono stati assunti al Comune di Campobello, per 3 anni, con i fondi del PNRR con l’obiettivo di dare un maggiore impulso al settore dei Lavori Pubblici. Dopo l’assunzione a tempo indeterminato, nei mesi scorsi, a seguito dell’espletamento di un concorso, di 3 architetti e di 2 geometri che sono stati assegnati all’Urbanistica, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione ha, infatti, sfruttato le opportunità messe a disposizione dal Governo nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza assumendo a tempo determinato 3 nuovi tecnici per le esigenze connesse all’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. Si tratta, in particolare, dell’arch. Gianvito Luppino, che ha ricevuto incarico come libero professionista a seguito di una selezione pubblica, dell’ing. Calogero Passanante e del geometra Vito Etiopia (questi ultimi sono stati, invece, assunti per scorrimento di graduatoria, dopo aver superato il concorso pubblico per “istruttore tecnico geometra cat. C1” espletato dal Comune nel mese di maggio del 2021).

I tre nuovi funzionari sono stati assunti, in particolare, per far fronte ai numerosi progetti gestiti dal Comune nell’ambito del PNRR, di cui l’ente ha già ottenuto finanziamenti per l’importo di circa 20milioni di euro, e collaboreranno con il settore dei Lavori Pubblici per la presentazione di nuove progettualità. Ai nuovi dipendenti comunali, il sindaco Giuseppe Castiglione e il segretario generale del Comune Elia Maggio hanno rivolto gli auguri di buon lavoro, confidando in una proficua collaborazione al servizio della collettività campobellese.