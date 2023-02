“Comune Castelvetrano non dovrà pagare 17 Milioni di Euro alla Belice Ambiente”. Sentenza Tribunale Marsala evita crack finanziario

di: Redazione - del 2023-02-22

Ha rischiato un altro crack finanziario il Comune di Castelvetrano ma il Tribunale di Marsala alla fine gli da ragione.

L’Ente ha corso il rischio di dover pagare al Curatore del fallimento della Belice Ambiente di circa 17 milioni di euro interessi compresi, per mancati pagamenti dei servizi erogati per gli anni 2011-2016.

Il Tribunale accoglie le difese documentali dell’Avvocatura del Comune, rigetta quanto richiesto e condanna la curatela al pagamento di circa 300.000 euro di spese legali da rifondere al Comune di Castelvetrano ed ai soggetti che erano stati citati dalla fallita Società, quali asseriti responsabili a vario titolo del Comune (amministratori e funzionari) e tra questi anche gli eredi di un ex Sindaco di Castelvetrano.

La Belice Ambiente (poi fallita nel 2016 con sentenza del Tribunale di Sciacca), in forza di un contratto stipulato con il Comune di Castelvetrano nel 2009 e integrato nel 2010 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, aveva richiesto il pagamento delle fatture emesse dal 2011 al 2016, anche se la gestione del servizio, nelle more del giudizio, era passata in capo ad un Commissario straordinario di nomina regionale.

Il legale del Comune, l’avvocato Francesco Vasile, commenta l’esito della sentenza e ne spiega le motivazioni: “E’ stata una causa di grande apprensione, una “spada di Damocle” sul già dichiarato dissesto finanziario del 2019. Parte avversa la Curatela del fallimento, non è stata in grado di provare la pretesa creditoria e, in ogni caso, dai documenti che noi abbiamo prodotto, è emerso che le somme richieste non erano dovute. Questo è stato anche accertato - continua il legale - , anche dall’Organismo straordinario di liquidazione al quale la Curatela aveva richiesto l’insinuazione al passivo fallimentare.”

Lo stesso soggetto giuridico ha accertato che l’importo richiesto nell’atto di citazione non era dovuto, anzi si trattava di un importo di gran lunga inferiore, in ogni caso compensate da quelle che la Belice Ambiente avrebbe dovuto dare al Comune per la gestione “post mortem” della discarica comunale di Contrada Favara Rampante, all’ingresso di Castelvetrano.

Il Tribunale di Marsala, con la sentenza a firma del Giudice Francesco Pizzo, di fatto ha accolto le contestazioni sollevate dal legale di Comune in sede di difesa sull’inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla Belice Ambiente privi dei requisiti previsti dalla legge per la loro validità.

Resta di questa gestione fallimentare della Belice Ambiente, la realizzazione del Polo Tecnologico di contrada Airone a Castelvetrano, che ha funzionato nei primi anni come centro di compostaggio al centro poi di polemiche varie tra la stessa Curatela e i vari enti, tra questi la Srr Trapani sud il cui presidente, l’attuale Onorevole Nicola Catania, è stato da sempre sostenitore che l’impianto finanziato con soldi pubblici doveva essere trasferito al patrimonio della Srr Trapani sud e non oggetto di vendita con le procedure del fallimento della stessa Belice Ambiente Spa.