Castelvetrano, grande gioia per la visita del Vescovo Giurdanella presso la Comunità parrocchiale della Salute

del 2023-02-26

Con grande gioia ieri pomeriggio la Comunità Parrocchiale di Maria SS.ma della Salute ha accolto per la prima volta il nuovo vescovo di Mazara del Vallo Mons. Angelo Giurdanella. Grande entusiasmo da parte dei bambini del catechismo che con le loro catechiste hanno realizzato una bellissima festa di benvenuto.

Grande partecipazione di fedeli e dei vari gruppi presenti in parrocchia, in primis con la Confraternita Santa Maria della Sanità, il gruppo Ministranti, il coro parrocchiale, il gruppo famiglie e il neonato gruppo delle Misericordie.

In una Chiesa gremita da tanti fedeli, e soprattutto da molti giovani che hanno ascoltato con attenzione il saluto del parroco don Rino, il quale ha esposto con orgoglio le attività dell’Unità Pastorale mettendone in luce le potenzialità, l’affetto e la disponibilità, alimentata dalla costante cura dei gruppi presenti che vi operano. Il Vescovo nel rispondere ha ringraziato tutti della presenza e dell’accoglienza manifestatagli attraverso le realtà che ha potuto vedere e ascoltare dalle parole del segretario del Consiglio Pastorale Nino Fontana, la bellezza di una comunità in cammino, una comunità in ascolto, una comunità che attraverso le opere possa essere realtà tangibile per tutti.

Il Vescovo ha ricevuto da parte dei ragazzi della catechesi un quadro raffigurante la venerata immagine della Madonna della Salute, e da parte dell’Unità Pastorale un anello episcopale, copia di quelle che San Paolo VI consegnava ai neo eletti cardinali.