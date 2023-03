Salemi, 200mila euro per mensa scolastica del plesso via Leonardo da Vinci. Venuti: "Scuola sempre più al servizio di famiglie"

del 2023-02-28

"Un finanziamento da 200mila euro è stato ottenuto dal Comune di Salemi per la sistemazione della mensa scolastica del plesso di via Leonardo da Vinci. L'Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Domenico Venuti, ha ricevuto una nota con la quale il Ministero dell'Istruzione comunica il finanziamento dell'intervento, avvenuto nell'ambito di un avviso a valere sui fondi strutturali europei (Programma operativo nazionale 'Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020).

L'avviso al quale il Comune di Salemi ha partecipato mira a rendere palestre e mense scolastiche non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: l'obiettivo è quello di un "incremento della propensione dei giovani a restare nei contesti formativi", con la riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico anche attraverso il "tempo pieno".

"Le nostre scuole negli ultimi anni sono state al centro di un programma di interventi di messa in sicurezza, ammodernamento ed efficientamento energetico - dice Venuti - ma non ci fermiamo. Grazie anche all'impegno dei nostri uffici, continuiamo a cogliere ogni opportunità di miglioramento, rappresentata anche dai fondi europei. Vogliamo consentire ai nostri ragazzi di vivere pienamente l'esperienza della scuola, che con l'aumento dei servizi diventa sempre più punto di riferimento e sostegno per le famiglie"."