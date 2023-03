(VIDEO) Mazara, scappa ad un posto di blocco e si schianta contro un muro. Muore un giovane, grave donna incinta

di: Redazione - del 2023-03-02

Muore a seguito di uno schianto contro un muro dopo non essersi fermato all'alt della polizia. A perdere la vita un giovane mazarese di appena 20 anni. A bordo c'erano altre tre persone tra le quali una donna incinta. Il sinistro mortale è avvenuto in corso Vittorio Veneto, tra via Salemi e via della Pace, dopo l'urto contro il muro di cinta all'incrocio della via che conduce al cimitero.

L'auto, a causa dell'impatto, si è accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Probabile che il manto stradale bagnato per le piogge abbia fatto sì che l'uomo perdesse il controllo dell'auto.

Le due persone sono state portate all'ospedale Ajello di Mazara. Una donna incinta 29enne ed un 40enne, entrambi gravissimi, sono stati portati con l'elisoccorso a Palermo. Sul posto la Polizia ed i Vigili del Fuoco. E' stata aperta un'inchiesta.