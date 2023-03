Castelvetrano, problemi idrici in alcune zone della Città. Ecco quando sarà erogata l’acqua

di: Redazione - del 2023-03-03

Il Sindaco Enzo Alfano avvisa la cittadinanza con una nota stampa, invitando ad un uso parsimonioso dell’acqua a fronte di una difficoltà gestionale del sistema acquedottistico del Comune di Castelvetrano, specificando che gli uffici tecnici si stanno adoperando per risolvere il problema:

“Avviso la cittadinanza che a causa di gravissime criticità agli impianti di captazione di acqua potabile (pozzo ex La Cascia, pozzo ex Ingrasciotta, pozzo ex Ottoveggio e pozzo ex Ciancimino) risulta sempre più difficoltosa la gestione del sistema acquedottistico a servizio del Comune di Castelvetrano.

Nell’invitare la cittadinanza tutta ad un uso parsimonioso dell’acqua si comunica che gli uffici tecnici si stanno adoperando per dare soluzione alle criticità con la predisposizione di tutti gli atti tecnici amministrativi per la riparazione degli impianti.

Per ovvie ragioni di limitata disponibilità del prezioso liquido alle vasche di distribuzione nei prossimi giorni sarà necessario variare le manovre di apertura delle reti come nel seguito:

Giovedì 02.03.2023 – apertura rete “centro” ore13:30 – la rete “periferia” non verrà aperta;

Venerdì 03.03.2023 – apertura rete “periferia” ore 8:00 – la rete “centro” non verrà aperta;

Sabato 04.03.2023 – apertura rete “centro” ore 8:00 – la rete “periferia” non verrà aperta;

Domenica 05.03.2023 – apertura rete “periferia” ore 8:00 – la rete “centro” non verrà aperta;

Lunedì 06.03.2023 – apertura rete “centro” ore 8:00 – la rete “periferia” non verrà aperta.

Per maggiore chiarezza si chiarisce che per “periferia” deve intendersi:

“Via Trapani – zona Badia – zona Orto – e zona Salute”.”