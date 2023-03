Castelvetrano, la Corte dei Conti cita a giudizio sei funzionari dell’Ufficio Tributi

del 2023-03-02

Sei funzionari responsabili del settore tributi del Comune di Castelvetrano sono stati citati a giudizio dalla procura della Corte Conti a cui è stato contestato il danno erariale di oltre 360 mila euro per la prescrizione del di tributi locali come Ici, Tares, Tari, Tia. Ció quanto si evince dalla relazione del procuratore della Corte dei Conti Pino Zingale. "Con atto di citazione - si legge nella Relazione - è stato contestato il danno erariale, derivante dalla prescrizione del diritto di credito tributario del Comune di Castelvetrano (TP), in relazione ai seguenti tributi locali: ICI, TIA, TARES e TARI; il danno è stato ritenuto eziologicamente riconducibile alla inerzia, gravemente colposa, di quei funzionari che, in ragione della loro posizione, in qualità di Responsabili dei Tributi e in qualità di Responsabili del SUAP, avrebbero dovuto porre in essere tutte le azioni necessarie per il corretto e tempestivo esercizio del potere impositivo dell’ente locale, impedendo la rilevante perdita delle entrate tributarie con una seria e attenta azione di contrasto all’evasione. Il danno contestato è risultato pari a € 366.960,12 e addebitato a sei convenuti".