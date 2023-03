di: Redazione - del 2023-03-07

Un 40enne campobellese Antonino M. è stato trovato morto oggi intorno alle 16 in via Mare a Campobello di Mazara dove si trovava nella casa paterna dove abitava la sorella. Non sono chiare le cause del decesso e inutile è stato l'arrivo dei soccorsi del 118. E' stata disposta l'autopsia che chiarirà le cause del decesso.