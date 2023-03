di: Redazione - del 2023-03-06

Un anziano pedone nell'attraversare la strada nella via Garibaldi è stato investito da una Fiat 500 condotta da un uomo. Sul posto il 118 che ha trasportato il malcapitato V.D. al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito mentre sono in corso indagini dei Carabinieri sulla dinamica del sinistro.

Il 90enne attualmente è sotto le cure dei sanitari.