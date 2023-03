Per l’8 Marzo ad Area14 sarà ospite l’attore Artem

del 2023-03-06

Grande evento firmato Area14 mercoledì 8 marzo 2023, in occasione della “Festa della donna” l’organizzazione del noto locale castelvetranese propone dalle 20:00 l’apericena e dalle 22:30 uno Special Party con un ospite d’eccezione, direttamente dalla fiction più in voga del momento Mare fuori, salirá sul palco di Area14 uno degli attori protagonisti, ARTEM, in arte Pino nella sua prima data ufficiale in Sicilia

ore 20.00 Formula apericena 25€ comprensivo di ingresso alla serata ore 22.30

Ingresso in prevendita https://www.ticketsms.it/event/XcwqMixI

Info Apericena 3382203286 Info Special Party 3895434470