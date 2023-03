Cyberbullismo “Il rischio della rete” Alberghiero Titone Castelvetrano

del 2023-03-08

Grande successo, con tanti spunti di riflessione, per il seminario dal titolo Cyberbullismo “Il rischio della rete” svoltosi presso la sede dell’Alberghiero Titone di Castelvetrano, promosso dall’associazione Culturale Gens Nova O.d.V. che da diversi anni è impegnata in numerose iniziative di formazione ed informazione volte a sensibilizzare gli studenti sui temi della tutela delle vittime delle violenze di genere (maltrattamento in famiglia verso donne e minori, stalking, revenge porn, adescamento on line, forme di bullismo/cyberbullismo), oltre che sulla diffusione della cultura alla legalità. Erano presenti il Responsabile Provinciale in quiescenza della Polizia Di Stato, Isp. Superiore Ignazio Profera, il delegato regionale - Sicilia M.llo Cav. Franco Zerilli, le socie Marilena Taffari e Avv. Rossana Daniele.

In rappresentanza del Comune di Castelvetrano la dott.ssa Graziella Zizzo, Assessore alla Cultura e alle Politiche Sociali, ha portato ai presenti il saluto del Sindaco e ha introdotto i lavori con una dissertazione sulla tematica in oggetto, frutto di personali competenze professionali maturate in qualità di psicoterapeuta. Relatore d’eccellenza il presidente Nazionale dell’associazione Culturale Gens Nova O.d.V. Avv. Antonio Maria La Scala, docente dell'Università LUM di Bari - Vice presidente Nazionale dell’A.N.F.I. del Centro Meridionale ed Insulare, promotore con l’Associazione Gens Nova, di iniziative di tutela verso chi si trova a vivere una situazione di disagio e/o risulta essere vittima di reati. Parlando il linguaggio dei giovani, ha affrontato tematiche di stretta attualità e vicine all'universo adolescenziale come la violenza di genere, gli abusi su minori, il bullismo/cyberbullismo e la promozione e tutela della legalità.

L’Avvocato La Scala ha, infatti, incantato gli studenti e il personale scolastico con la sua grinta, la sua determinazione, con il coraggio, l’esperienza e la professionalità di chi ha vissuto in prima linea “situazioni” di violenze di genere su adolescenti, legate alle rete dei social del mondo globalizzato. Insieme agli studenti ha ragionato sulle figure dei “bulli” e delle “vittime” per individuare strumenti di prevenzione adeguati, in grado di evitare “l’effetto valanga” dell’offesa replicata un’infinità di volte tipico del mondo dei social.

L’Alberghiero di Castelvetrano, ancora una volta, diventa protagonista di iniziative che non riguardano esclusivamente il settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, ma si fa promotore di incontri destinati alla crescita formativa dei propri studenti che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro con un’accurata preparazione professionale, coniugata ad una solida crescita di valori umani per la formazione di una “Cittadinanza consapevole”.