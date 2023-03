Campobello, affidati 5 incarichi a tecnici per progetti di rigenerazione urbana

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-10

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione ha impiegato i Fondi per la Progettazione Territoriale stanziati dal Governo per l’affidamento di incarichi esterni a 5 tecnici che si occuperanno della redazione di altrettanti progetti di rigenerazione urbana a Campobello e nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

In particolare, con deliberazione n. 38 del 16/02/2023, la Giunta Comunale ha destinato il contributo complessivo di 72mila euro, che era stato assegnato al Comune di Campobello con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le annualità 2021-2022, affidando gli incarichi per la redazione degli studi di fattibilità tecnico-economica relativi ai seguenti progetti, che saranno presentati per l’ottenimento di finanziamenti:

1) Restauro e ri-funzionalizzazione della chiesa di San Michele come “Centro di Eccellenza Culturale”: progetto dell’importo complessivo di 3milioni di euro, di cui 20mila e 612 euro destinati allo studio di fattibilità che sarà eseguito dall’architetto Giacomo Giuseppe Rizzo;

2) Rigenerazione urbana del centro di Tre Fontane: progetto dell’importo complessivo di 3 milioni di euro, di cui 15mila e 242 euro destinati allo studio di fattibilità che sarà eseguito dall’ingegnere Vincenzo Accardo;

3) Rigenerazione urbana e sviluppo della borgata marinara di Torretta Granitola: progetto dell’importo complessivo di 3milioni di euro, di cui 15mila e 242 euro destinati allo studio di fattibilità che sarà eseguito dall’ingegnere Giovanni Savasta;

4) Realizzazione di una struttura geodetica in legno con copertura, adiacente allo Stadio Comunale, all’interno della quale potranno essere realizzate diverse attività sportive (campetto di calcio, tennis, pallavolo, basket): progetto dell’importo di 1milione e 500 mila euro, di cui 13mila e 729 euro destinati allo studio di fattibilità che sarà eseguito dall’architetto Silvio Bandiera;

5) Realizzazione di una struttura geodetica in legno con copertura, all’interno del plesso scolastico “De Amicis”: progetto dell’importo di 500 mila euro, di cui 6mila e 878 euro destinati allo studio di fattibilità che sarà eseguito dall’ingegnere Ignazio Amato.

«Stiamo sfruttando tutte le opportunità messe a disposizione dal Governo – afferma il Sindaco Castiglione – con l’obiettivo di dare un maggiore impulso al settore dei Lavori Pubblici, anche mediante l’implementazione di nuove progettualità nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza».