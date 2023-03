(VIDEO) Necrologio e minacce contro Lina Stabile. “Ho denunciato. Andró avanti”

di: Redazione - del 2023-03-10

Un necrologio sul parabrezza dell’auto ad Ottobre 2022 e un biglietto negli ultimi mesi con scritto “Te ne devi andare”. È quanto ha denunciato ai Carabinieri di Castelvetrano Lina Stabile, professionista castelvetranese attiva nel settore della finanza agevolata insieme al marito.

In un video denuncia ha ripercorso la sua vicenda personale chiarendo di aver presentato denuncia contro ignoti e aggiungendo che a Castelvetrano il vento è cambiato ed è tempo di denunciare. In un primo momento Lina Stabile, dopo aver letto il necrologio, aveva pensato che si trattasse di uno scherzo ma poi, dopo aver ricevuto il bigliettino in forma anonima, ha compreso che qualcuno voglia interrompere il suo virtuoso lavoro che le ha consentito, tra l'altro, di promuovere la sarda di Selinunte con il progetto "Sarduzza Fest" con importanti riscontri e sviluppi commerciali che ne deriveranno.

A Lina Stabile va la solidarietà della nostra Redazione.