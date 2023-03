Erano alla guida senza patente. Denunciato anche un salemitano dai Carabinieri

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2023-03-09

"I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno denunciato, a seguito di alcuni servizi di controllo del territorio per prevenire e reprimere reati in genere, quattro persone per vari infrazioni.

Un palermitano di 36 anni sarebbe stato sorpreso a passeggiare nella pubblica via nonostante in possesso di un foglio di via obbligatorio nel comune di Salemi e per questo denunciato per inosservanza degli obblighi imposti dal giudice. Pochi giorni fa l’uomo era stato denunciato per lo stesso motivo.

Un salemitano classe 41 e un mazarese classe 96 sono stati invece denunciati in quanto a seguito di controlli al codice della strada sono stati sorpresi alla guida dei loro autoveicoli sprovvisti di patente di guida perché mai conseguita con reiterazione nel biennio.

Infine un uomo di 50 anni di Mazara del Vallo è stato denunciato dagli operanti che all’esito di un controllo per verificare la presenza in casa, in quanto in atto sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, risultava assente."