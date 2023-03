Non ci fu violazione obbligo di firma. Santo Sacco assolto dal Tribunale di Marsala

del 2023-03-09

Il giudice Dott. Francesco Parrinello del Tribunale di Marsala sezione penale in composizione monocratica ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato in favore di SANTO SACCO, noto ex sindacalista di Castelvetrano, nel procedimento penale n. 658/2020 Rg notizie di reato, difeso dagli avvocati Franco Messina e Bartolomeo Cuggino, con la collaborazione dell’avvocato Chiara Giuditta Messina. Il soggetto, sottoposto a vigilanza speciale con obbligo di firma presso il Commissariato di P.S. di Castelvetrano, il 24 gennaio 2020 si era presentato in ritardo al piantone del Commissariato per firmare il registro di presenza, anzicchè dalle ore 15:00 alle ore 16:00, arrivato alle ore 18 circa.

La Procura della Repubblica di Marsala gli contestava la violazione delle prescrizioni di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza e ne chiedeva la condanna ad un anno di reclusione. Il processo, con inizio al 1° luglio 2021, ha fatto emergere che Santo Sacco quel giorno di gennaio 2020, è stato sorpreso da una forte perturbazione metereologica con violenta pioggia e grandine e che, avendo subito la sospensione della patente di guida, da pedone si era rifugiato nei locali di una farmacia chiedendo telefonicamente ad una parente di venirlo a prendere con l’auto e di accompagnarlo al Commissariato di P.S., dove sopraggiungeva in ritardo rispetto all’orario previsto.

Il Giudice ha ritenuto che il fatto non costituisse reato ed ha assolto l’imputato.