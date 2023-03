Castelvetrano, ancora tecnici a lavoro per risolvere crisi idrica. Pozzo La Cascia risolto il problema

di: Redazione - del 2023-03-10

i continua a lavorare su più fronti per normalizzare la distribuzione idrica a Castelvetrano, che in alcuni quartieri è diventata difficile. La V° Direzione Servizi a rete ed Ambiente del Comune di Castelvetrano, diretta dall’architetto Vincenzo Caime, sta lavorando alacremente e per il ripristino delle pompe di sollevamento di alcuni pozzi comunali e per cercare di ottimizzare la funzionalità delle saracinesche di smistamento idrico, che in alcuni casi potrebbero non funzionare correttamente.

Nel pozzo La Cascia, personale della ditta, ha sostituto la pompa di sollevamento che si sarebbe bruciata a causa, si pensa, dell’abbassamento della falda acquifera e questo ha portato già all’erogazione di 15 litri al secondo, mentre nel pozzo Ottoveggio la pompa ed il motore funzionano e si sta provvedendo a ripristinare la colonna di risalita che presenterebbe delle criticità. Di questo problema si sta occupando l’Azienda Penta Costruzioni e Servizi di Alcamo.

In alcune zone, come la via Campobello, da tempo manca l’erogazione del prezioso liquido e, nonostante siano stati fatti degli accertamenti, non si è riusciti a trovare la causa.

Un disservizio che il Comune ha cercato di tamponare con l’invio di autobotti. Su problema della via Campobello i tecnici del Comune non ci dormono e gli operai della Siciliacque stanno controllando la funzionalità di alcune saracinesche con apparecchiature all’avanguardia, dove potrebbero esserci delle perdite a partire dalle vasche del serbatoio comunale di Via Mascagni, al nord della città, da dove parte poi la distribuzione dell’acqua nei quartieri. Il Sindaco in una nota ha invitato i cittadini al massimo risparmio dell’acqua corrente, razionalizzando con una turnazione l’erogazione nelle varie zone della città.

Una serie concomitante di criticità su più fronti, che fanno pensare ad un guasto anomalo, perchè pare che in alcune zone della città arrivi l’acqua anche se la turnazione non la prevede e questo dipenderebbe dal controllo a distanza della funzionalità delle saracinesche.

Si spera che per la fine della prossima settimana già ci possa essere un miglioramento.

Foto archivio