Sdegno della sorella di Sebastiano Tusa per la questione della tomba dentro Parco Archeologico di Selinunte

di: Redazione - del 2023-03-15

In foto: Il giardino dedicato a Vincenzo Tusa al Parco Archeologico di Selinunte

“Mi indigna l'idea che il nome e la memoria dei miei genitori possano essere stati utilizzati per commettere azioni riprovevoli”. A parlare è Lidia Tusa, figlia di Vincenzo e Aldina Cutroni e sorella di Sebastiano, morto in un incidente aereo nel 2019. Lidia Tusa interviene con una lettera, dopo l'inchiesta che ha coinvolto su presunti illeciti riconducibili all’ex direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Bernardo Agrò, a suoi collaboratori e ad alcuni soggetti esterni. Tra le contestazioni contenute nell'inchiesta della guardia di Finanza di Castelvetrano, c'è la realizzazione dei “lavori non autorizzati” per la sepoltura delle ceneri di Vincenzo Tusa e sua moglie al Parco di Selinunte.

“Trovo profondamente rozzo e offensivo – scrive Lidia Tusa - che il luogo del loro riposo possa essere stato oltraggiato e vilipeso nel tentativo di occultare le tracce degli illeciti commessi per bieco interesse privato”. La cerimonia di deposizione delle ceneri dei coniugi Tusa si svolse il 7 dicembre 2020, alla presenza della figlia, dell'allora assessore regionale Alberto Samonà di altre personalità e dell'allora direttore del Parco Agrò. “Se quanto è stato scritto corrisponde al vero – conclude Tusa - ad essere offesi non saranno stati soltanto Vincenzo Tusa e Aldina Cutroni, ma anche Sebastiano Tusa, me stessa e tutti coloro che hanno dedicato la vita a studiare, difendere e valorizzare il patrimonio culturale siciliano.

Attenderò che sia fatta luce, riservandomi di prendere i dovuti provvedimenti, qualora se ne presentassero effettivamente i presupposti”. Intanto sfogliando le 279 pagine dell'ordinanza a firma del Gip giudice Riccardo Alcamo si legge che a marzo 2021, Bernardo Agrò viene intercettato al telefono con il sovrintendente di Trapani, Girolama Fontana.

Quest'ultima lo redarguisce a proposito dei lavori per la cerimonia che dovevano essere soggetti alla “preventiva e obbligatoria autorizzazione della Soprintendenza”. Agrò allora per superare il problema replicava che non di “movimenti di terra” si trattava, ma di “incrementi di terra”, provenienti dall'esterno del sito e a fronte del monito della soprintendente che si raccomandava di utilizzare “garbo” nella gestione dei lavori effettuati nell'area di interesse archeologico, Agrò diceva che le opere erano “espressione di una strutturazione ai fini di una valorizzazione”.

“Permanendo – scrive il Gip – la perplessità dell'interlocutrice, che intravedeva veri e propri abusi, l'Agrò proponeva alla stessa l'immediata rimozione degli elementi facenti parte dell'opera soggetti ad autorizzazione, albero e lapide commemorativa. Dall'intercettazione appare chiaro che sia la Fontana che Agrò, sono consapevoli di avere realizzato all'interno del parco, un'opera non ammissibile e che cercavano maldestramente di rimediare all'errore smontando tutto”.

Opera costata 10 mila 561 euro, di cui 8 mila, incassati dall'imprenditore Vito D'Anna, e 2.561 euro dalla ditta prestanome, a cui fu intestata la fattura, a titolo di ricompensa. Intanto l'assessore regionale ha nominato quale presidente del parco archeologico di Agrigento l’architetto Giovanni Crisostomo Nucera, che prende il posto di Agrò.

Laura Spanó per il Giornale di Sicilia