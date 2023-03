San Giuseppe, la Pro Loco Selinunte rinnova la tradizione dell’Altare dedicato al Santo

del 2023-03-15

La Pro Loco Selinunte rinnova la tradizione dell’Altare di San Giuseppe, da sempre nel programma degli eventi dell’Associazione. Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia da Covid-19 quest’anno la Pro Loco Selinunte riproporrà l’Altare di San Giuseppe. “E’ stato - dichiara il Presidente della Pro Loco Selinunte Pier Vincenzo Filardo – il primo evento che abbiamo dovuto annullare all’inizio della pandemia nel 2020 e ci siamo ripromessi, non appena possibile di riproporlo.

Grazie alle instancabili mani di Dora Bologna e Teresa Esposito, che anche negli anni passati hanno curato l’allestimento, è stato possibile rinnovare questo impegno.” L’altare è stato allestito in Corso Vittorio Emanuele ang. Via D’Alessi e sarà visitabile tutti i giorni a partire dal 16 marzo e fino a domenica 2 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.

“Voglio ringraziare – conclude il presidente Filardo – tutti soci della Pro Loco che hanno dedicato il loro tempo all’allestimento, la Sig.ra Rita Rallo per aer concesso gratuitamente i locali e il Sig. Nicola Noto per il supporto nella collaborazione”.

Per informazioni e prenotazioni 345 7063348 – 339 5898056