Riscossione tributi Comune Castelvetrano. Appalto il servizio alla Credit Network & Finance

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-13

(ph. www.casertanews.it)

Credit Network & Finance - società del Gruppo Frascino attiva da 2 anni nel settore dei concessionari alla riscossione - conferma la sua presenza sul territorio italiano aggiudicandosi ufficialmente la gestione dei tributi del Comune di Castelvetrano.

L’attribuzione dell’appalto rafforza la presenza della società non solo a livello nazionale ma anche territoriale.

A seguito della recente acquisizione di Ica Tributi Srl, realtà che vanta più di 40 anni di know how nel settore, Credit Network and Finance gestisce oggi le entrate patrimoniali e non di 59 Comuni sull’intero territorio nazionale.

In Sicilia la società si è già aggiudicata i Comuni di Mazara, Campobello di Mazara, Ventimiglia di Sicilia, Valderice e Petrosino con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sull’isola attraverso la partecipazione a ulteriori importanti pubblici incanti.

Grazie all’implementazione tecnologica dei servizi informatici offerti e all’interazione con il contribuente, Credit Network & Finance permette ai cittadini di adempiere velocemente agli obblighi verso la Pubblica Amministrazione grazie a piattaforme dedicate tramite cui è possibile consultare la propria posizione contributiva, prenotare un appuntamento, ricevere assistenza online, condividere documenti o sottoscrivere istanze.

“Stiamo investendo sullo sviluppo tecnologico per fornire un servizio sempre più trasparente, completo ed efficiente sia alle Pubbliche Amministrazioni, che ai cittadini” - ha commentato l’Avv. Alessandra Casari, Head of Tax Unit di Credit Network & Finance - . Siamo felici di fornire i nostri servizi a tutta Italia. In Sicilia gestiamo già le entrate di 6 Comuni e il nostro obiettivo è di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un territorio in cui è molto importante affiancare la Pubblica Amministrazione nella riscossione dei tributi dovuti dai cittadini, un’operazione tanto delicata quanto necessaria per il buon funzionamento dei servizi pubblici”.