Castelvetrano, introdotta metodologia “classi in rete” al Pantaleo. Cyberbullismo, rispetto, speranza e non solo

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-13

Il mondo dell’Istruzione è in continuo mutamento e l’attualità impone una serie di tematiche che richiedono un approccio sempre più adeguato e consapevole. In questo scenario, la proposta del Consigliere Nazionale dell’AIMC prof. Scozzari di introdurre l’insegnamento dell’educazione civica con metodologia “classi in rete” presso il Liceo Classico di Castelvetrano è stata prontamente accolta dalla Dirigente Scolastica, dott.ssa Gaetana Maria Barresi, e dalla prof.ssa Daniela Giancontieri.

L’iniziativa si è concentrata su temi di grande rilevanza sociale, come il cyberbullismo e il sexting, ma soprattutto sul rispetto e la speranza, con una particolare attenzione alla coscienza civica. L’iniziativa, svoltasi l’8 Marzo u.s., ha visto la partecipazione attiva di oltre 300 alunni, collegati da diverse parti del Paese tramite una meet e un padlet messi a disposizione dal prof. Scozzari, per poter scrivere, condividere emozioni, pensieri e riflessioni.

Grazie alla Prof.ssa Valerio, sono intervenuti anche importanti personalità, tra cui la dott.ssa Tina Marinari, Senior Compagnie di Amnesty International, suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Ambrogino d’Oro, la dott.ssa Giovanna Gabetta, prima ingegnera nucleare in Italia ed esperta di metodologie STEM, la dott.ssa Alessandra Torrielli, psicologa, la prof.ssa Elisabetta Migliorini, esperta in pari opportunità scolastiche e associative, e l’avv. Monica Bonessa del Foro di Milano, specializzata in tutela della famiglia, donne, minori e soggetti fragili, violenza familiare e di genere, consulente per enti pubblici e privati. Ognuno ha messo in evidenza l’importanza del rispetto delle leggi e ha dato speranza ai giovani, rinforzando la coscienza civica e il futuro di domani.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici, presieduta da Esther Flocco, e ha ricevuto l’approvazione e l’apprezzamento dei Dirigenti Scolastici di diverse parti d’Italia, tra cui la prof.ssa Maria Teresa Lopez dell’IC Sandro Pertini di Voghera, la prof.ssa Carmela Pisani dell’IIS Alessandrini Mainardi di Vittuone, la prof.ssa Marina Rossi dell’IIS Vittorio Veneto Salvemini di Latina e la prof.ssa Elisabetta Migliorini di Voghera.

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra Scuola e associazionismo che dimostra come il dialogo e la cooperazione siano tematiche fondamentali che daranno ai giovani gli strumenti per diventare cittadini responsabili e consapevoli.