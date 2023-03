CVetrano, oltre 2,5 Milioni di tasse non pagate. Comune potenzia lotta all’evasione. Almeno 2 Mila i morosi

di: Redazione - del 2023-03-14

Il Comune di Castelvetrano dovrà riscuotere circa 2.500,000 euro per una evasione che riguarda circa 2000 contribuenti. I tributi non pagati riguardano la Tari, Imu e la Tasi del triennio 2017-2019. Adesso si fa sul serio, visto che, con determina dirigenziale dello scorso 6 Marzo, è stato affidato in via sperimentale il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Castelvetrano alla Credit Network e Finance, con sede legale a Verona, la quale dovrà anche aprire uno sportello front office all’interno del Comune, per un impegno contrattuale di 24 mesi, trattandosi di affidamento diretto.

“L’Amministrazione - precisa l’Assessore alle Finanze Luigi Calamia - ha inteso avvalersi di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi, affidando il servizio di riscossione coattiva delle sanzioni derivanti per le posizioni per cui permane la morosità, dopo l’invio delle ingiunzioni, in via sperimentale e temporanea, ad una ditta esterna che possa con i mezzi a disposizione “giungere in tempi “certi” e “rapidi” all’attuazione dell’azione di recupero sperato, anche in presenza di una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori.”

Dal Comune si apprende che altre 5.000 ingiunzioni, sempre per gli stessi anni, stanno per essere notificate agli utenti morosi e nel caso di inottemperanza sarà la nuova Società di Recupero Crediti ad avviare le procedure. Inoltre, l’ufficio tributi, diretto da Miche Grimaldi, ha svolto una valutazione delle somme per le quali è necessario attivare delle procedure cautelari, in particolare avviando l’attività sperimentale sulle posizioni per cui permane la morosità dopo la notifica delle ingiunzioni relativi agli accertamenti divenuti definitivi nell’anno 2017-2018-2019.

Il responsabile del servizio tributi ha pertanto proceduto all’affidamento per il servizio di recupero crediti, avviando una trattativa diretta, ponendo come prezzo base la somma di 73.770,49 euro oltre I.V.A. per un complessivo importo di 90.000 euro. Il servizio avrà una durata massima di due anni dalla consegna con avvio entro due mesi e si protrarrà fino alla conclusione delle attività afferenti alla lista di carico individuata e per la somma massima prevista in detto affidamento.

“L’Amministrazione Comunale intende potenziare la fase di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie consapevole che, solo attraverso l’incremento del tasso di riscossione dei tributi, potrà dare impulso a tutte le attività da programmare nei prossimi mesi. Importante sarà, altresì, l’azione volta al recupero dell’evasione - conclude l’Assessore Calamia - sensibilizzando i contribuenti ad una maggiore consapevolezza che il pagamento dei tributi ha un sicuro ritorno in termini di servizi prestati alla collettività di cui fanno parte.”