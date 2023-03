Messina Denaro, ancora perquisizioni e altri indagati a Campobello. Ecco chi sono

di: Redazione - del 2023-03-17

Dopo i due arresti di ieri a Campobello di Mazara continuano serrate le indagini degli inquirenti in città. Sono state effettuate ulteriori perquisizioni in casa di amici di famiglia dei coniugi Bonafede che frequentavano la casa anche in presenza di Matteo Messina Denaro.

Indagati sono l’imprenditore agricolo Gaspare Ottaviano Accardi, 58 anni, la moglie, Dorotea Alfano, di 54 anni, e Leonarda Indelicato, 50enne. L’accusa è di favoreggiamento personale, procurata inosservanza della pena e associazione mafiosa.