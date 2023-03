Partanna, perde la vita mentre era in campagna schiacciato dalla fresa. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2023-03-17

Un uomo è morto schiacciato sotto la propria fresa in Contrada Cassaro a Partanna. A perdere la vita Giuseppe Armato Barone 82 anni. Il decesso è stato causato dal ribaltamento del trattore sul quale l’uomo si trovava. Era in corso da parte dell’uomo la preparazione del terreno alla coltivazione pare delle cipolle. Giuseppe Armato Barone aveva dedicato la sua vita alla famiglia e alla sua campagna e lo ricordano nella zona dove lui abita come una gran brava persona dedito sempre al lavoro.