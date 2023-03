Campobello, scoperta droga anche nel forno di un bar. Rinvenute anche cartucce di una magnum. Arrestato 42enne

del 2023-03-18

Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 42 anni, titolare di un’attività commerciale di Campobello di Mazara. I militari dell’Arma, dopo aver monitorato alcuni pregiudicati e tossici entrare ed uscire più volte dal locale, sono giunti presso l’attività commerciale del 42enne eseguendo un’accurata perquisizione supportati dal prezioso fiuto del cane RON del Nucleo Cinofili di Palermo.

All’esito di predetta attività, in un laboratorio di pertinenza del locale commerciale, è stato trovato oltre mezzo KG di cocaina, circa 300 gr. di hashish invece erano ben occultati all’interno di un ripostiglio dell’abitazione e 600 gr. di marijuana in un magazzino di pertinenza a lui in uso. Droga di tutti i tipi insomma nascosta con cura in posizioni completamente diverse, persino nella cappa del forno utilizzato giornalmente per cucinare.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri, hanno trovato 180 cartucce calibro 357 magnum illegalmente detenute e circa 4500 euro in contanti ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Droga, soldi e munizioni sono state sequestrate dagli operanti che hanno arrestato l’uomo procedendo inoltre al ritiro cautelativo di 8 fucili, 2 pistole e munizionamento regolarmente detenuto dallo stesso. A seguito della convalida dell’arresto il 42enne è stato ristretto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani come disposto dal Giudice.