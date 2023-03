Triscina, in fiamme mezzi pesanti di proprietà di un imprenditore castelvetranese. Avviate le indagini

di: Redazione - del 2023-03-21

A fuoco ieri sera intorno a mezzanotte a Triscina un articolato (in foto), un trattore e due auto (da rottamare) di fronte al villaggio villa rosa (zona Circonvallazione). I mezzi, in stato di disuso, erano di un imprenditore castelvetranese. Sono intervenuti i Carabinieri e vigili del fuoco per domare le fiamme. Non sono note al momento le cause dell'incendio ma le indagini dei Vigili del Fuoco vogliono accertare che non vi sia un atto doloso alla base dell'incendio che ha provocato importanti danni.