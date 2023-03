Castelvetrano, successo per incontro gruppi Aifo di Sicilia e Calabria

del 2023-03-20

Si sono svolti il 14 e 15 Marzo due giorni di intensa convivialità ad Acireale e a Castelvetrano delle delegazioni Aifo (Associazione Italiana amici di Raoul Follereau).

L’Associazione, che ha sede a Bologna, opera in varie parti del mondo nel campo socio-sanitario ed in particolare nella lotta contro la lebbra sulla scia degli insegnamenti di Raoul Follereau.

Della delegazione fanno parte il Vicepresidente Nazionale Generoso Scicchitano, il componente del Consiglio di Amministrazione Domenico La Torre, provenienti dalla Calabria, il referente del gruppo di Acireale Giuseppe Vicari e la responsabile della base associativa Valentina Pescetti.

Il gruppo Aifo di Castelvetrano è presente sul territorio fin dal 1968, guidato per lungo tempo dai compianti Prof.ssa Rina Volpe e dal marito Prof. Piero Pirri. Sul posto ad accogliere gli ospiti la referente Vita Rizzo ed i componenti del gruppo di Castelvetrano.

Il 14 Marzo sera si è tenuta una riunione informale insieme al gruppo di Castelvetrano, con illustrazione dei vari progetti Aifo in giro per il mondo, specialmente in Guinea Bissau ed in Mozambico.

La serata si è conclusa con un momento di convivialità. Il 15 Marzo la delegazione è stata ospite del locale Liceo Scientifico “Michele Cipolla”, dove nella mattinata si è tenuto un incontro con le quarte classi su una tematica sociale molto interessante e vicina ai problemi giovanili quale la discriminazione di genere.

La Dirigente Scolastica, Prof. Tania Barresi, ha accolto la delegazione Aifo auspicando che in seguito ci possa essere una collaborazione più strutturale con l’Associazione che può, per statuto, effettuare corsi di formazione per docenti con tanto di riconoscimento del Miur per i crediti formativi.

Nel pomeriggio è proseguito l’incontro con i soci Aifo di Castelvetrano nella sede dell’Associazione, per dettagliare e programmare le iniziative future.