Ancora volontari in spiaggia a Triscina per una domenica "Plastic Free". Raccolti 20 sacchi di materiale

di: Redazione - del 2023-03-21

Dalle dorate spiagge di Triscina un altro appello dei volontari alla difesa dell’ambiente. Raccolti venti sacchi di materiale sulla spiaggia. Un’attività che è iniziata nel 2021, le cui referenti sono Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna, due donne che si spendono per il territorio portando avanti diverse iniziative.

Tanti i volontari e le Associazioni che hanno collaborato nei vari eventi i Rangers d’Italia, l’Associazione Avo, Legambiente Crimiso, la Croce Rossa, i Locandieri e gli Scout.

Tra i volontari più attivi troviamo Giuseppe Signorello, Gaetano Bucceri, la famiglia Nilo, Elisa Cappadonna e tanti altri giovanissimi e diversamente giovani.

“Ci piace fare i fatti e non le parole. I gesti concreti e preziosi sono quelli che contano di più” - commenta Emanuela Indiano.

“I volontari di Plastic Free sono sempre pronti ad impugnare guanti, forbici e pinze, a rimboccarsi le maniche e a raccogliere immondizia e rifiuti abbandonati dai delinquenti ambientali - aggiunge Manuela Cappadonna, ex Assessore della libertà urbana - . Queste attività sono estremamente importanti anche dal punto di vista simbolico. Stiamo lavorando per far sì che questi appuntamenti siano sempre più frequenti”.

Per la festa del papà l’appuntamento si è svolto al lido Selene alle 09,00, dove persone di tutte le età, dai giovanissimi ai meno giovani, hanno sfoderato un’energia invidiabile e, assieme all’Associazione Avo, hanno raccolto circa 20 sacchi di plastica, ferro e pneumatici.

“Dispiace notare - riferisce un volontario - il continuo abbandono da parte dei pescatori amatoriali delle cassette in polistirolo, le quali, sgretolandosi, recano tanto danno all’ambiente”.

Un grande contributo come sempre va alle giornate ecologiche da parte ditta Sager Srl, la quale, prontamente ad ogni iniziativa, ritira i rifiuti raccolti.

“C’è stato sicuramente un miglioramento rispetto a qualche anno fa - precisano i volontari - ma la strada da percorrere è ancora lunga”.

A giorni le referenti firmeranno, insieme all’Amministrazione Alfano, il protocollo d’intesa finalizzato a semplificare i passaggi burocratici tra le parti e permettere a Plastic Free di velocizzare le attività di volontariato sul territorio.

“L’appello che mi sento di fare, sollecitato da iniziative come quelle di Plastic Free - precisa l’ingegnere Luciano Babos, responsabile della Sager - è di impegnarsi per renderle “inutili”. Siamo vicini alla meta, basta ancora un piccolo sforzo per fare in modo che Castelvetrano venga dichiarata, secondo le regole, una città “Rifiuti free”.

Oggi siamo ad una produzione di indifferenziato attorno ai 75 kg annuale per ogni abitante. Basta poco per stare stabilmente sotto questa soglia ed essere dichiarati un Comune “Rifiuti free”. La spinta decisiva dipende da quelli che ancora oggi abbandonano il sacco della spazzatura: non perdete questa occasione. Separate bene i vostri rifiuti ed avrete la medaglia di questo risultato per il Comune in cui vivete!”.