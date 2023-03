Castelvetrano, per la manutenzione patrimonio arboreo non ci sono soldi. Cercasi impresa che faccia servizio gratis

di: Redazione - del 2023-03-20

Il Comune di Castelvetrano cerca supporto per la manutenzione del patrimonio arboreo pubblico nelle aree di proprietà comunale ma a titolo gratuito. Nonostante la fine del dissesto, complice il fatto che in tanti non pagano le tasse, non ci sono i soldi per garantire questo servizio. Ecco il perchè del “Patto di Collaborazione” con ditte/imprese specializzate nel settore.

“Il servizio dovrà essere reso a titolo gratuito e - si legge nell’avviso - le ditte/imprese che ne abbiano interesse, dovranno fare relativa istanza.”

La scadenza del termine per la presentazione delle proposte avverrà il 24 Marzo 2023 alle ore 12:00.

Foto archivio