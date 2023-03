Giovani alla ribalta. Il Salemitano Luciano Nizza e la sua passione per la musica

del 2023-03-22

«Da sempre vivo di musica!». Così si presenta Luciano Nizza, un giovane talentuoso della Provincia di Trapani, che coltiva da anni una grande passione per la musica; passione che lo sta portando ad affermarsi, sempre più, nel campo artistico.

Luciano, classe 2003, nasce e vive Salemi e, oggi, è conosciuto come “Clody” suo nome d’arte. Questo pseudonimo deriva dalla parola inglese “cloudy” che vuol dire “nuvoloso”.

«Ho scelto questo termine - afferma l’artista - poiché io trovo la mia fonte d’ispirazione soltanto in giornate cupe». Infatti è proprio nelle giornate “grigie” che Clody riesce a dare il meglio di sé, chiudendosi nel suo studio musicale e iniziando a librare con la mente e col cuore, per poi comporre pezzi meravigliosi».

Luciano fin da piccolo esterna questa sua grande passione per la musica, iniziando a suonare con degli strumenti “giocattolo” regalati dai genitori: una batteria ed una fisarmonica.

Appena inizia a frequentare la scuola elementare, viene a conoscenza di un complesso bandistico del paese che ricercava giovani talentuosi da far crescere nel mondo della musica. Questa esperienza lo porterà ad un lungo e fruttuoso percorso musicale che lo vedrà laurearsi, nei 5 mesi successivi, in Corno Francese presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani.

Tre anni fa ha sentito però l’esigenza di impreziosire la sua carriera musicale, aggiungendo un tassello importante alla sua carriere artistica; così contatta Monia, una Vocal Coach della zona, e inizia a studiare canto.

Ad oggi Clody scrive canzoni e poesie che arrangia poi al pianoforte, tirando fuori pezzi di un certo spessore musicale. Recentemente, uno di questi pezzi, “IMPRONTE”, brano che l’artista ha dedicato ai propri nonni, è stato presentato al Palafiori di Sanremo, riscuotendo un certo successo.

Infatti questo brano, che è stato scritto e cantato dallo stesso Clody, ha vinto un concorso creato dagli stessi autori sanremesi, posizionandosi tra i 250 artisti emergenti più interessanti d’Italia per il 2023.

Pezzo che, tra l’altro, è stato anche notato dal grande maestro Peppe Vessicchio, il quale ha raccomandato vivamente a Luciano di continuare a scrivere, poiché in lui il maestro ha visto un forte potenziale artistico.

«Queste sono parole che rimangono e ti spingono sempre a dare il massimo - ci racconta Luciano - . Per me - continua l’artista - arrivare a Sanremo da un piccolo paese come Salemi è già un grande risultato e conserverò per sempre nel mio cuore quella forte impronta che mia ha lasciato!».

Luciano ha partecipato anche a diversi casting, tra cui “Amici”, e ha partecipato anche al talent “Performer Italian Cup”, svoltosi ad Ostia (Roma), come rappresentante della Regione Sicilia, dove ha cantato diverse cover.

Oggi Clody serba nel suo cuore tantissime ambizioni, ma non solo! Sta già lavorando a qualche progetto, tra cui una collaborazione con la Cosmophonix Production di Mantova che produrrà, per Luciano, alcuni pezzi che saranno proposti in diversi casting tra cui: Amici, X Factor e Sanremo Giovani.

Insomma Clody è davvero proteso a crescere e a farsi notare in questo meraviglioso mondo che è quello della musica.

«Voglio insistere su questa strada perché è quello che voglio fare!» - ci racconta l’artista. E a tutti i giovani che amano la musica e vogliono intraprendere questa strada, lui consiglia vivamente: «di non mollare mai e di insistere sempre, anche davanti a critiche pesanti che, a volte, demoralizzano e buttano giù. Il punto è mai fermarsi, mai arrendersi e continuare a provarci sempre a prescindere dal successo, poiché il vero successo è realizzare i propri sogni».

Fondamentali sono stati anche lo studio e la costanza nell’esercizio del proprio talento. Questi sono i pilastri portanti di una qualsiasi carriera e Clody lo sa bene!

Che dire: ad oggi questo giovane e brillante artista sta davvero coltivando tutto il suo talento, iniziando già a raccogliere i primi buoni frutti derivati da questi suoi anni di intenso studio e di sacrifici.

«Spero la mia musica possa sempre colpire dritta i vostri cuori!» - si augura Clody.

E noi ti auguriamo davvero che la tua carriera musicale e artistica sia sempre fruttuosa e ricca di grandi soddisfazioni.

Oggi è possibile ascoltare il brano “IMPRONTE” su qualsiasi piattaforma musicale (Youtube, Spotify, Amazon ecc).