Castelvetrano, Passion De cafè apre nuovo punto vendita. Inaugurazione domani sera alle 19

del 2023-03-23

Professionalità, cortesia e coraggio sono le caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto l'azienda Passion De cafè, molto conosciuta e affermata ormai nel settore della vendita di tutto ciò che gira intorno al mondo del caffè!

L'azienda, a conduzione familiare Giancana-Fontana, ha deciso di investire ancora una volta nella nostra amata Castelvetrano con l'apertura di un nuovo punto vendita che includerà, oltre alle capsule, cialde, macchine da caffè di tutti i sistemi, assistenza e vendita di Folletto e Bimby rigenerati con ricambi originali e compatibili.

Inoltre, grazie alla collaborazione dell'azienda Mega Vending di Santa Ninfa, all'interno del nostro showroom sorgerà anche un negozio h24, distributori automatici di bevande calde e fredde e snack con annessa la casa dell'acqua, che eroga acqua potabile di qualità a Km0 a soli 0,7 centesimi al litro, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente. Il servizio rimane aperto in maniera costate, anche di notte, per soddisfare tutte le vostre esigenze.

Altri punti vendita sono aperti a Castelvetrano in Piazza Nino Bixio n°5, presso il Centro Commerciale Belicittà ed a Mazara Del Vallo in via Val Di Mazara n°43.

La Passion De cafè vi aspetta domani sera, 24 Marzo, alle ore 19:00 per inaugurare il nuovo locale sito in via Caracci n°6 e farvi scoprire tutte le loro offerte.

Per info:

351 791 7788 (Annamaria)

392 163 2543 (Antonio)

392 050 0396 (Leonardo)