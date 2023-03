Castelvetrano, pubblicato bando di gara per locali all’entrata del Parco Archeologico di Triscina. Ecco come partecipare

del 2023-03-24

In foto: L'ingresso lato Triscina del parco archeologico

Il Comune di Castelvetrano intende attivare le procedure per l’assegnazione dei locali di proprietà comunale, ubicati nel sistema ingresso al Parco Archeologico di Selinunte - lato Triscina, da destinare ad attività economiche.

Gli assegnatari potranno esercitare le attività consone con le caratteristiche del luogo nel rispetto dell’integrità del paesaggio, dell’ambiente e della fruibilità del Parco.

L’individuazione dei soggetti concessionari avverrà mediante procedura concorsuale da espletarsi secondo le indicazioni riportate nel presente bando.

I locali da assegnare sono individuati nella relazione tecnica redatta dalla Direzione Organizzativa VIII in data 05/05/2021, allegata al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, nella quale, oltre alla specifica dei locali da assegnare, viene quantificato il canone di locazione di ognuno di essi da porre a base di gara.

La concessione dei locali avrà la durata di anni 6 (sei), rinnovabili secondo le modalità e le forme di legge.

Istanze da presentare a seguito di offerta, con aggiudicazione secondo graduatoria stilata in base alle offerte pervenute, ritenute più vantaggiose secondo una serie di elementi, di seguito fissati, a cui viene attribuito il punteggio massimo a fianco di ciascuno degli elementi stessi indicato:

-Primo elemento:

Entità dell’investimento: max punti 30.

-Secondo elemento:

Esperienza nell’attività economica da esercitare: max punti 20.

-Terzo elemento:

Maggiorazione sui canoni annui di locazione - il punteggio sarà assegnato proporzionalmente alle maggiorazioni offerte dai partecipanti fino ad un massimo di punti 50.

I locali saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, anche se non dichiarate tanto apparenti che non apparenti.

Lo stato degli immobili sarà quello risultante alla data di consegna degli stessi, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve. Tutte le spese relative e conseguenti al contratto di locazione saranno a carico del locatario.

Il locatario si obbliga ad effettuare sull’immobile da assegnare tutte le opere che si rendono necessarie per adibirlo all’attività da esercitare nello stesso (compresi tutti i necessari interventi sull’immobile o su parti di esso mirati all’ottenimento di licenze, permessi e quant’altro necessario).

l locatario sosterrà le spese relative agli interventi di sistemazione di cui l’immobile necessita e dovrà garantire la custodia e tutti gli interventi di manutenzione che saranno necessari durante l’utilizzo dello stesso secondo le modalità di seguito descritte:

le eventuali opere di manutenzione straordinaria finalizzate a rendere fruibile l'immobile saranno definite e quantificate dall'ente ed eseguite dal locatario previa autorizzazione dell'ente stesso e scomputate dal canone di locazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa della spesa.

le opere e gli interventi oggetto di valutazione (Valutazione delle offerte) del presente bando, evidenziati alla voce (primo elemento) sono, invece, a totale carico del locatario in quanto si riferiscono ad interventi volti all'adeguamento dei locali finalizzati all'attività che si intende esercitare negli stessi.

il locatario dovrà parimenti farsi carico degli oneri per gli allacci ai servizi a rete (energia elettrica, telefono, acqua, ecc..) e del pagamento dei canoni e consumi relativi e che, alla scadenza della locazione, non avrà nulla a pretendere per eventuali migliorie effettuate sull’immobile durante la gestione.

durante il periodo di locazione l’immobile deve sempre essere mantenuto in condizioni di piena efficienza e decoro.

Gli elaborati utili alla formalizzazione dell'offerta sono consultabili presso la Direzione Organizzativa IV - Lavori pubblici, Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza, Patrimonio, Agenda Urbana, P.N.R.R. sita in Via Della Rosa piano II nelle ore di apertura al pubblico.

L'offerta e tutti i documenti dovranno essere indirizzati al Comune di Castelvetrano – Direzione Organizzativa IV - Lavori pubblici, Servizi manutentivi, Protezione civile, Edilizia pericolante, Sicurezza, Patrimonio, Agenda Urbana, P.N.R.R. e pervenire, a pena di esclusione, al ( [email protected] ) in cartelle compresse allegati alla pec entro le ore 14,00 del 12/04/2023. Oltre detto termine non sarà valida nessuna altra offertara al pubblico.