Il caso dell’insegnante Bonafede finisce sul tavolo del Ministro dell’Istruzione. Domani incontro con Turano

Il caso della maestra Laura Bonafede, sospesa per dieci giorni dall’Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro durante la latitanza del boss mafioso, sarà al centro di un incontro, in programma domani a Roma, tra il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e l’Assessore all’Istruzione in Sicilia Mimmo Turano. Ad anticiparlo è stata l'Ansa.

«La vicenda del coinvolgimento della maestra della scuola di Castelvetrano - aveva dichiarato l'assessore regionale - nella latitanza di Messina Denaro costituisce una priorità all’attenzione della Regione Siciliana e dell’assessorato all’Istruzione». Turano aveva aggiunto che avrebbe scritto proprio al ministro Valditara, «perché possa prendere ulteriori provvedimenti - aveva aggiunto - necessari affinché questa persona non abbia più alcun contatto con il mondo della scuola, tenuto conto del clamore negativo e del turbamento che il provvedimento giudiziario a suo carico ha suscitato nella collettività e in particolare nell’ambiente scolastico, e delle conseguenti ripercussioni sull'intera istituzione scolastica regionale di cui possono essere compromesse la credibilità e l’immagine».