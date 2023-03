Grave incidente mortale in direzione Custonaci. Morte sei persone

di: Redazione - del 2023-03-26

Tragico incidente mortale con un bilancio grave si è verificato oggi nel rettilineo di Lentina in direzione Custonaci.

A perdere la vita sei in persone (due uomini e quattro donne).Coinvolte nel sinistro una Fiat Doblò e una Alfa 156 che si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 16. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le complesse operazioni di estrazione dei corpi incastrati tra le lamiere. Una persona è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in Ospedale.

Hanno perso la vita Matteo Cataldo e Anna Rosa Romancino (70 anni, di Palermo), Maria Grazia Ficarra (66 anni, anche lei palermitana), Matteo Schiera (67 anni, di Carini, in provincia di Palermo); Danilo Cataldo, 45 anni, sempre di Palermo. Morto anche Vincenzo Cipponeri, 45 anni, che viaggiava nell’Alfa Romeo, ed è di Custonaci. La settima persona coinvolta è Maria Pia Giambona, di 34 anni.