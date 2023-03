La rinascita del centro storico grazie al “Ciocco Fest”. Successo di pubblico tra musica e gastronomia grazie all’Associazione dei commercianti

di: Redazione - del 2023-03-27

Successo di pubblico nel centro storico a Castelvetrano in occasione del “Ciocco Fest”. Da tutto il Belice e non solo sono giunte persone che hanno affollato, come non avveniva da anni, il centro storico di Castelvetrano.

Il “Sistema delle Piazze” è stato interessato domenica 26 dall’esposizione di auto e moto d’epoca con il “club scuderie Ferrari” di Palermo e il “Vespa club” di Castelvetrano.

L’Associazione “La Perla Imperiale” invece ha partecipato all’evento con la sfilata in costumi d’epoca rinascimentale domenica mattina. Si è svolta con successo di pubblico anche un defilè di moda a cura di un atelier di abiti da cerimonia e si sono esibiti anche diversi gruppi musicali.

Decisiva la volontà di fare rete dell’Associazione dei commercianti che, in sinergia con il Comune, intende far rivivere il centro storico di Castelvetrano. Prossimo appuntamento a fine Aprile con due giornate giornate al carciofo. Soddisfatti anche i commercianti che hanno lavorato fino a tarda sera.

La rinascita di Castelvetrano passa anche attraverso il “risveglio” del centro storico e fondamentale è fare rete tra commercianti e territorio.