Domenica a Partinico partita decisiva per la vittoria del campionato

di: Redazione - del 2023-03-27

La Folgore spreca troppo nel finale e si deve accontentare di un pareggio contro un forte Kamarat che ha cercato di vincere la gara, ma Vaccaro e soci sono stati ben neutralizzati da un superbo Barbero e dell’arcigno Rallo, che hanno chiuso tutti i varchi.

Una bella partita in uno stadio con tanti tifosi vocianti tra gli ultras della Folgore e un buon gruppo di tifosi ospiti, che alla fine hanno ricevuto sotto la curva gli stessi applausi dei giocatori folgorini.

La Folgore, se vuole credere nella vittoria diretta in Eccellenza, dovrà per forza cercarla domenica prossima sul difficile campo di Partinico, mentre il Kamarat, visto a Castelvetrano, ha le carte in regola nei playoff per aspirare al salto di categoria.

Una partita che ha visto nel primo tempo le squadre un po’ timorose di esporsi a vicenda. All’11’ Salvo da due passi tira in porta, con l’ottima risposta di Schifano.

Al 22’ il difensore Barbero salva la sua porta mandando in angolo. Al 26’ ci pensa Pizzolato a neutralizzare un tiro di Vaccaro.

La Folgore costruisce la migliore occasione al 33’ con Spinelli che si invola sulla sinistra ed entra in area ma il suo tiro, con il portiere in uscita, lambisce il palo.

Il Kamarat, che ha bene orchestrato soprattutto a centro campo, cerca la rete nel finale della prima parte della gara ma con poco successo.

Nel secondo tempo, al 5’, la Folgore su tiro di punizione. Di Bono fa gridare al gol ma un difensore di testa all’incrocio dei pali salva.

Il Kamarat mette carburante e il tecnico alla mezz’ora fa entrare Panepinto, ma le migliori occasioni da rete sono per la Folgore, che sciupa al 34’ con Spinelli, che, a due passi dal portiere, spreca una ghiotta occasione.

Poi ancora sul finire con l’ottimo Lupo che, anzichè tirare da due passi, prova ad appoggiare per Spinelli tutto, solo che non si aspettava il gesto di altruismo del suo compagno.

Il Kamarat, nei minuti di recupero della partita molto corretta, si fa pericoloso e la Folgore rischia di subire un clamoroso autogol. Il pari alla fine è giusto, ma a recriminare è la Folgore, che nelle ultime gare ha dovuto rinunciare ai due attaccanti titolari Rustico e Galluzzo.