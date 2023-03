Sempre più allarme randagismo a Castelvetrano. Una volontaria: “Siamo in difficoltà. Sempre più abbandoni di cuccioli”

del 2023-03-24

Da oltre due mesi i volontari di Castelvetrano stanno vivendo una situazione di estremo disagio dovuto all'inciviltà di quei cittadini che, senza pudore, abbandonano cuccioli di gatti e cani neanche a 24 ore dalla loro nascita, lasciando soffrire le loro madri e facendo morire di stenti i cuccioli stessi. Nel giro di una settimana è stata segnalata una quantità incredibile di cuccioli abbandonati. “Questo è solo l'inizio - dichiara la volontaria Cristina Morrione - perché la stagione dei parti è appena iniziata.

I volontari vivono nella più totale angoscia, rabbia e impotenza, e sono stremati. La situazione si è ancora più aggravata da quando il canile di Castelvetrano è chiuso (ben 2 mesi); non si ha possibilità di soccorrere o dare l'aiuto sanitario minimo ad ogni cane o gatto che viene ritrovato nel territorio; inoltre, le sterilizzazioni sono state sospese”.

“I pochi volontari non sanno dove e come dividersi i compiti. I cani - continua le stessa volontaria - che vivono dentro il canile hanno bisogno non solo di cibo ma di cure, di affetto e presenza. Ma la cosa più grave che manca in questa città è la presenza delle istituzioni che hanno il dovere di trovare delle soluzioni efficaci e definitive. Il volontariato senza il supporto delle istituzioni può fare ben poco dinanzi alle sempre crescenti emergenze del nostro territorio.

Ciò che si chiede da tempo sono le seguenti cose:

controllo del randagismo attraverso costanti campagne di sterilizzazione e censimento accurato dei cani del territorio;

adeguati controlli dei proprietari di cani (che spesso non sterilizzano i propri cani e gettano per strada intere cucciolate);

creazione di un telefono verde per interventi sanitari immediati nel caso di emergenze anche al di fuori degli orari di ufficio; - convenzioni con cliniche veterinarie private affinché gli elevati costi per le cure dei randagi non siano sempre a carico dei volontari;

urgente riapertura del canile con immediata attuazione di lavori di ristrutturazione dei fatiscenti box e potenziamento dell’ambulatorio veterinario presente in struttura con conseguente incremento del numero di sterilizzazioni mensili.

certificazione e segnalazione concreta delle innumerevoli colonie feline, e sterilizzazione di massa per circoscrivere tutte queste nascite incontrollate;

campagne di sensibilizzazione civica affinché i nostri concittadini comprendano che è un dovere sterilizzare e un reato abbandonare.

E potremmo ancora continuate. Abbiamo bisogno di aiuti concreti ed anche di un accordo e un supporto da parte del nostro Sindaco perché siamo in balia della disperazione.

Eliminare il fenomeno del randagismo è un’esigenza di tutta la comunità. Che il sindaco possa leggere questa lettera e possa al più presto istituire un tavolo tecnico di confronto con la finalità di lavorare insieme per la risoluzione delle emergenze elencate. Chiunque, invece, voglia aiutarci donando del cibo, dei farmaci o un po’ del proprio tempo, è il benvenuto in canile. Una carezza, una passeggiata, possono regalare una gioia infinita ai nostri poveri cani chiusi tutto il giorno in uno squallido box. I volontari vi aspettano a braccia aperte”.