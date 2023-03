Castelvetrano, il Comune vuole dare in gestione il Palazzetto dello Sport “Don Pino Puglisi”

del 2023-03-24

Il Comune di Castelvetrano intende affidare in gestione la Palestra polivalente denominata "Don Pino Puglisi" sita in via P.S. Mattarella in Castelvetrano. A poterla prendere in gestione società/associazioni sportive con l’obiettivo che la stessa struttura venga utilizzata per le finalità per le quali è stato realizzata.

La concessione avrà la durata di anni 6 + 6 (rinnovabili). Il canone annuo di concessione dell'impianto sportivo e degli immobili di pertinenza in oggetto è stato quantificato nella misura di 6000 Euro.