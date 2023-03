Senza patente, assicurazione e con la droga non si ferma all’alt dei carabinieri.Denunciato giovane marsalese

del 2023-03-25

I Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno denunciato un pregiudicato marsalese classe 97 per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. L’uomo, in pieno giorno e in una strada particolarmente trafficata, avrebbe forzato un posto di controllo dei Carabinieri non fermandosi all’ALT intimato dai militari. L’uomo durante la fuga avrebbe effettuato una repentina inversione di marcia collidendo frontalmente contro l’auto dei Carabinieri arrestando così la sua marcia.

Lo stesso si era probabilmente dato alla fuga in quanto sprovvisto di patente di guida e a bordo di autovettura priva di copertura assicurativa. Nel corso del controllo i Carabinieri hanno rinvenuto anche una modica quantità di sostanza stupefacenti di tipo marijuana all’interno dell’auto utilizzata per la fuga.