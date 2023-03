Elezioni Ordine Fisioterapisti in Provincia. Sabato e domenica alle urne per quadriennio 2023-2027

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-30

I prossimi sabato e domenica, 1 e 2 Aprile, con la terza convocazione dell’assemblea elettiva, si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Interprovinciale della professione sanitaria di fisioterapista di Palermo e Trapani per il quadriennio 2023-2027.

In questa terza convocazione, indipendentemente dal numero di partecipanti all’Assemblea, si terranno direttamente le votazioni che si svolgeranno con le seguenti modalità:

Sabato 1° aprile 2023 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 presso la sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Trapani sita in Corso Italia 35, 91100 Trapani e domenica 2 aprile 2023 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 presso la sede dell’Ordine TSRM-PSTRP di Via Ugo la Malfa 30, 90146 Palermo.

Questo voto è un fatto epocale per i fisioterapisti italiani e, quindi, per quelli delle Province di Palermo e Trapani, perché per la prima volta eleggeranno gli organismi dell’Ordine Interprovinciale.

L’istituzione dell’Ordine, e della relativa Federazione nazionale, sarà una opportunità in più per i fisioterapisti perché questi organismi, secondo quanto previsto dalla Legge n. 3 del 2018, “promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”.

È importante andare a votare affinché ognuno possa essere protagonista nella costruzione dell’ordine e portare il proprio contributo, con la propria presenza, per rafforzare questo percorso.

A queste votazioni sono ammessi solo i fisioterapisti iscritti all’Albo professionale, il voto si esprimerà in presenza e non sono ammesse deleghe.

Tutte le informazioni sul voto sono disponibili su siti web degli ordini territoriali dei fisioterapisti.