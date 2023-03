Salemi, due studentesse sabato sera investite da un’auto. Trasportate in Ospedale

di: Redazione - del 2023-03-29

Stazionarie le condizioni cliniche delle due amichette di Salemi, investite sabato sera all’uscita di un noto bar in Via Matteotti.

Le due studentesse delle Medie, V.S. di 11 anni e A.A. di 12, stavano per attraversare la detta intorno alle ore 22, quando sono state investite da una Nissan condotta da una giovane del luogo.

Sul posto due autobulanze del 118 che hanno trasportato le due ragazzine al Pronto Soccorso di Castelvetrano, dove i medici di turno avrebbero diagnosticato per la prima un trauma cranico e per la seconda un forte ematoma alla milza, diagnosi che hanno convinto i medici a trasferirli all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove si è registrato un intervento per V.S. per asportare gli ematomi al cranio.

La sua amica A.A. è sempre sotto osservazione ma il quadro clinico farebbe sperare in una pronta ripresa.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Salemi per gli accertamenti di rito, che hanno portato al sequestro del mezzo ed alla verifica, come prevede legge, del tasso alcolemico della conducente dell’auto.

La stessa Polizia Municipale non si sbilancia sulla dinamica del sinistro, limitandosi solo a dire che nei pressi dell’incidente vi è la presenza delle strisce pedonali.