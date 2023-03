Castelvetrano, nuovo guasto alla condotta idrica. Alfano: "Previsti disagi. Ditta al lavoro"

di: Comunicato Stampa - del 2023-03-31

Il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano lancia emergenza idrica su tutto il territorio castelvetranese a causa di un guasto alle pompe e alla rottura della condotta principale.

Di seguito il comunicato:

"Causa il fermo per un guasto elettromeccanico alle pompe di mandata e la rottura della condotta principale di rilancio, verificatisi in tarda serata del 30 Marzo 2023, l'erogazione idrica su tutto il territorio comunale non può essere garantita, ad eccezione della zona artiginale (area PIP) che viene approvviggionata da altra fonte.

La V^ Direzione Organizzativa si è già attivata per la risoluzione del problema e già oggi stesso è presente sul posto una ditta specializzata nel settore.

La cittadinanza sarà informata dell'evolversi della situazione."