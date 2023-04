Cresce l’attesa per Partinico - Folgore. Tre punti per un sogno chiamato Eccellenza

del 2023-04-02

Oggi la Folgore potrebbe scrivere una pagina importante nella sua storia. Vincendo a Partinico, gara ultima di campionato, i rossoneri andrebbero direttamente in Eccellenza. La gara si giocherà in un campo piccolo sterrato dove non è stato facile per nessuno fare punti con la squadra di Mimmo Bellomo.

La Folgore deve provarci, c’è grande attesa e tutti gli atleti disponibile e convocati vogliono provare a restare nella storia a cominciare dal capitano Peppe Rustico che, pur ancora non al top della forma per un infortunio che l’ ha tenuto lontano alcune settimane, vuole esserci e dare ancora più grinta ai suoi compagni soprattutto in fase offensiva.

La società Partinico pare avesse fatto richiesta di giocare in un campo con maggiore disponibilità di posti anche per le tifoserie ma la la richiesta è stata negata. Il tecnico Giovanni Messana ha lavorato sodo con la squadra anche provando schemi di gioco su palle inattive, sapendo che non sarà facile battere sul proprio campo la squadra di Mimmo Bellomo, che fa anche dell’agonismo uno dei punti di forza. Ai nostri tifosi non faremo mancare gli aggiornamenti e speriamo anche nelle immagini . Da tutti i tifosi sparsi ovunque in Italia e all’estero arriva un “Forza Folgore e regalateci un sogno”.